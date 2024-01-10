"جودة الحياة : 800 مليون ريال استثمارات في 2023 حققتها قطاعاتنا مع الشراكات

أسهم برنامج جودة الحياة خلال 2023، في تمكين مختلف قطاعات جودة الحياة ودعمها، من خلال عقده 20 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة.

وشملت هذه الشراكات عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية منها هيئة حقوق الإنسان، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع أمانة الشرقية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع السياحة، وتنويع فرص الترفيه، حيث نتج عن هذه الاتفاقيات تسويق عدد من الفرص الاستثمارية وتنفيذها بتكلفة 800 مليون ريال في مشاريع متنوعة تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وإنشاء وجهات عقارية منها (مشروع جزيرة المرجان، ومشروع استكمال مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام)، كما تضمنت إطلاق الصندوق العقاري الخاص بحديقة الملك سلمان بالتعاون مع السعودي الفرنسي كابيتال، وتوفير عدد من الدراسات والبحوث والدورات التدريبية، وورش العمل التي تخدم جودة الحياة.

ولتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتنمية إسهام السعودية في الفنون والثقافة، وتطوير قطاع الهوايات، استطاع البرنامج عبر المنصة الوطنية للهوايات "هاوي" توفير 650 مساحة مجانية أو بأسعار رمزية وتوفير مساحات مؤقتة في الفعاليات ذات العلاقة بجودة الحياة، وتأسيس أندية هواة وتمكينهم عبر جذب الرعاة في مختلف مناطق المملكة، ومنها الاتفاقية الموقعة مع هيئة تطوير المدينة المنورة، لتحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية، كما تضمنت اتفاقيات القطاع الخاص، وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها في مشاريعها للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، للإسهام برفع جودة الحياة عبر تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبيه احتياجات السكان.

وفي القطاع غير الربحي عمل البرنامج على مبادرة علاج الأيتام من الإدمان وتأهيلهم تحقيقا لهدف "تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات" أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للأيتام من مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" من خلال تقديم برنامج علاجي متكامل للتعافي من إدمان المخدرات بالشراكة بين البرنامج وكل من مؤسسة "إخاء" ومركز بوابات الصحة للتأهيل وأوقاف الشاكرين.

وتسهم هذه المبادرة في دعم المستفيدين عبر الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الشامل من الإدمان للأيتام، كما يستهدف البرنامج رفع الوعي بالهوايات وأهميتها من خلال إقامة حملات إعلانية شاملة أو المشاركة في جلسات حوارية أو ورش عمل للمستفيدين، وتقديم الدعم في إشراك المتعافين في أندية الهواة لإكسابهم مهارات التواصل ولتعزيز الهوايات لدى المتعافين.