الأسواق الأوروبية تتراجع بفعل الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، بينما يفكر المستثمرون في أرباح الشركات ويترقبون بيانات رئيسة عن التضخم في أمريكا بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.5 في المائة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسة في أمريكا المقرر صدورها غدا الخميس.

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر، الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.