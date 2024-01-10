«نمو» تصعد 96 نقطة بتداولات قيمتها 88 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 96 نقطة بنحو 0.39 في المائة لتغلق عند 24768 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 100 في المائة، ما يعادل 44 مليونا إلى 88 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 112 في المائة بواقع 1.9 مليون سهم لتبلغ 3.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2983 صفقة مرتفعة صفقتين بمقدار 6 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المركز الكندي الطبي" بنحو 11 في المائة ليبلغ 6.70 ريال، يليه "المركز الآلي" بـ7.7 في المائة ليصل إلى 68.90 ريال، وحل ثالثا سهم "آل منيف" 6.4 في المائة، حيث أغلق عند 54.60 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "نفوذ" بواقع 11.2 في المائة ليغلق عند 12.52 ريال، يليه "لانا" بـ8.7 في المائة إلى 34.55 ريال، وحل ثالثا سهم "نولجنت" بمقدار 4.7 في المائة مقفلا عند 33.35 ريال.

وكان الأعلى تداولا "جاهز" بنحو 70 مليون ريال، ثم "فاد" بقيمة 4.4 مليون ريال، وحل ثالثا "الرعاية المستقبلية" بمبلغ 1.2 مليون ريال.