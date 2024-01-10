ارتفاع معظم البورصات الخليجية .. المستثمرون يبحثون عن دلائل حول موعد خفض الفائدة

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن دلائل على موعد خفض أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا في ديسمبر بتوظيف عاملين بعدد أكبر من المتوقع، ما حد من التوقعات بسرعة خفض أسعار الفائدة وتحويل اهتمام المتعاملين في السوق إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الخميس لاستيضاح الوضع بشأن مسار تكاليف الاقتراض.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر دبي 0.7 في المائة مع صعود سهم "إعمار العقارية" 1 في المائة وزيادة سهم "هيئة كهرباء ومياه دبي" 1.6 في المائة. كما ارتفع سهم "ديار للتطوير" 1 في المائة، و"تاكسي دبي" 3.2 في المائة، و"سوق دبي المالي" 1.4 في المائة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.6 في المائة إلى مستوى 9767 نقطة، وسط صعود سهم بنك أبوظبي الإسلامي 1.2 في المائة، وبنك أبوظبي التجاري 0.8 في المائة، و"أدنوك للحفر" 0.8 في المائة.

وانخفض المؤشر القطري 0.6 في المائة مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 في المائة وهبوط سهم بنك قطر الوطني 0.9 في المائة.

وأغلق مؤشر مسقط مرتفعا 0.1 في المائة عند 4607 نقاط. وزاد سهم "المها للسيراميك" 10 في المائة، و"المها لتسويق المنتجات النفطية" 2.9 في المائة، و"الباطنة للتنمية والاستثمار" 2.3 في المائة. وارتفع مؤشر البحرين 0.2 في المائة إلى مستوى 1987 نقطة. وصعد مؤشر الكويت 1 في المائة ليبلغ 7867 نقطة.

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.1 في المائة مع صعود سهم "أبو قير" للأسمدة والصناعات الكيماوية 3.3 في المائة.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" ونشرته أمس الأول، أن معدل التضخم في مصر انخفض على الأرجح للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر بفعل انخفاض أسعار مواد غذائية، لكنه قد يرتفع في الأشهر المقبلة بعد زيادة الحكومة للأسعار في الآونة الأخيرة واحتمال خفض قيمة العملة.