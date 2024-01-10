انخفاض مؤشرات «وول ستريت» .. أسهم الشركات الكبرى تواجه ضغوطا من ارتفاع عوائد السندات

انخفضت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير مهمة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 21.61 نقطة بما يعادل 0.45 في المائة إلى 4741.93 نقطة، في حين زاد مؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 14744.13 نقطة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة بنحو 0.42 في المائة إلى 37523.55 نقطة.

من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس متأثرة بخسائر أسهم التعدين والبنوك، مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة بسبب ارتفاع عوائد السندات الحكومية في أنحاء أوروبا، في حين أسهم صعود أسهم الرعاية الصحية ذات الثقل في الحد من بعض الخسائر.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 في المائة، بعد ارتفاعه بنحو 0.4 في المائة في الجلسة السابقة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية في جميع أنحاء القارة أمس.

وقادت الموارد الأساسية الانخفاضات القطاعية، حيث تراجعت 1.4 في المائة، في حين خسرت أسهم البنوك 0.8 في المائة، منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام.

وأسهمت أسهم الرعاية الصحية في الحد من الخسائر، وواصلت مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، إذ ارتفعت 0.7 في المائة، لتحوم عند أعلى مستوى في 17 أسبوعا تقريبا الذي بلغته في الجلسة السابقة. وعلى صعيد البيانات، انخفض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مسجلا الانخفاض الشهري السادس على التوالي. وأغلق مؤشر داكس 40 الألماني منخفضا 0.2 في المائة، في حين بلغ العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات في أحدث تعاملات عند 2.188 في المائة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أعلى مستوى في 33 عاما أمس مع إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وارتفع نيكاي 1.16 في المائة ليغلق عند 33763.18 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ مارس 1990. وصعد 156 سهما من بين 225 على المؤشر.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.82 في المائة إلى 2413.09 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب على مؤشر نيكاي بعد الأداء المتفائل لشركتي صناعة الرقائق الأمريكيتين "إنفيديا" و"أدفانست مايكرو ديفايسز" في وول ستريت.

وربح سهم "طوكيو إلكترون" 3.28 في المائة بينما قفز سهم "أدفانتست" 6.05 في المائة بما رفع نيكاي بنحو 154 نقطة.

وكانت أسهم الطاقة من بين الأسوأ أداء، بعد أن انخفضت أسعار النفط نحو 4 في المائة أمس الأول.

وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم التعدين في بورصة طوكيو 1.23 في المائة، كما تراجع مؤشر الشحن البحري 2.26 في المائة ليقود الخسائر بين 33 قطاعا صناعيا.