ولي العهد يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الكندي

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار.