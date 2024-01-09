وول ستريت تنخفض مع الضغط على أسهم الشركات الكبرى

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسة في وول ستريت اليوم، إذ واجهت أسهم الشركات الكبرى ضغوطا من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد انحسار توقعات بداية قريبة لخفض أسعار الفائدة قبيل تقارير هامة بشأن التضخم مقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وبحسب "رويترز" انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 21.61 نقطة بما يعادل 0.45 في المائة إلى 4741.93 نقطة، في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 99.64 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 14744.13 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.46 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 37523.55 نقطة.