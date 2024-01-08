طرح تذاكر حدث الملاكمة التاريخي المرتقب "حلبة النار"

ضمن فعالياته العالمية، يقدم موسم الرياض أحد أكبر النزالات في تاريخ رياضة الملاكمة يوم 17 فبراير 2024، ولأول مرة تشتد المنافسة على أربعة أحزمة عالمية للملاكمة في النزال العالمي "حلبة النار" بين بطلي العالم في الوزن الثقيل تايسون فيوري وأوليكساندر وأوسيك.

ومنذ الإعلان عنها، يترقب عشاق الملاكمة في جميع أنحاء العالم مباراة "حلبة النار"، ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين فيوري وأوسيك لحظة تاريخية في هذه الرياضة، حيث لم يهزم أيٌّ من الملاكمين، ويحملان العديد من الألقاب العالمية، وستحدد هذه المباراة بطل الوزن الثقيل بلا منازع، مما يجعلها حدثًا ينتظره جميع عشاق الملاكمة.

من المتوقع أن يشهد مشجعو الملاكمة أجواء مميزة وليلة مثيرة في مواجهة "حلبة النار"، التي تقام بملعب المملكة أرينا،