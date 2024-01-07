اتساع عمليات فحص طائرات "بوينج 737 ماكس 9" في العالم

اتسع توقيف تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس 9 اليوم إلى سائر أنحاء العالم، ما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية، بعد يومين من حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة "آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية بعد الاقلاع.

وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة "يونايتد إيرلاينز"، وهي من كبرى الشركات في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و"إيرومكسيكو" وشركة "كوبا إيرلاينز" البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية.

تم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة بوينج.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس 9" لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وأكدت هيئة سلامة الطيران الأوروبية، من جانبها، أنها ستتبع التوصيات الأمريكية، مشيرة إلى أن ذلك لا ينبغي أن يكون له تأثير، إذ لا يوجد مشغل في أوروبا يستخدم طائرة 737 ماكس 9 مع خيارات التصميم المعنية.

وذكرت الوكالة الأوروبية التي يقع مقرها في كولونيا بألمانيا في بيان أن هذه الطائرات "بإمكانها مواصلة الأداء بشكل طبيعي".

وأشارت الخطوط الجوية السنغافورية إلى أنها لم تستخدم طائرة من ذاك الطراز وهي بالتالي "غير معنية" بهذا الإجراء.

وقع الحادث الجمعة حوالي الساعة 18:30 (02,30 بتوقيت غرينتش السبت) بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن الباب انفصل عن المقصورة في منتصف رحلة الطائرة التي كانت تقل 171 راكبا و6 من أفراد الطاقم وعلى ارتفاع 5 آلاف متر.



- إصابات طفيفة

وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن السبب يعود إلى باب محكم الإغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح روى رؤية نافذة، وهو خيار تقترحه شركة "بوينج" المصنعة على العملاء حسب رغبتهم.

كما تشمل توجيهات إدارة الطيران الفدرالية النماذج "ذات الباب الأوسط المسدود"، وفقا للوثيقة المنشورة على موقعها.

وبعد أن استدارت، عادت الطائرة وهبطت بسلام بعد نحو عشرين دقيقة، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.

وأعلنت الهيئة الوطنية لسلامة النقل أنها أرسلت فريقا إلى بورتلاند للتحقيق في أسباب هذا العطل.

وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات 737-9 في العالم، لوكالة فرانس برس أنها ستوقف 46 طائرة، وقد انتهت من فحص 33 منها.

وأوضحت "آلاسكا إيرلاينز" التي قررت، قبل صدور هذه التوجيهات، توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة السبت، أنها لم تجد حتى الآن أي "عنصر يثير القلق".

كما علقت شركة "كوبا إيرلاينز" تشغيل طائراتها الـ21 من هذا الطراز للتحقق منها، وأوقفت الخطوط الجوية التركية طائراتها الخمس.

وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية "كان الأمر مفاجئا فعلا. ما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة".

وكان المقعدان المجاوران للقسم الذي انفصل وطار بعيدا، شاغرين، بحسب الهيئة الوطنية لسلامة النقل، ولكن صحيفة "ذي اوريغون" الصادرة في بورتلاند نقلت عن ركاب أن مراهقا كان يجلس على امتداد هذا الصف تمزق قميصه بسبب انخفاض الضغط، ما تسبب في إصابات طفيفة.



- "حادث مروع"

وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج على موقع "إكس" (تويتر سابقا) عن "حادث مروع".

وقالت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل، للصحافيين "لقد حالفنا الحظ لأن الأمر لم ينته على نحو مأساوي".

وكشفت أن الباب، وفقا للمعطيات الأولية، سقط فوق سيدار هيلز، في الضاحية المتاخمة لبورتلاند، ودعت السكان إلى إبلاغ السلطات في حال عثورهم عليه.

وكانت الطائرة نالت الاعتماد في نوفمبر، وفقا لسجلات إدارة الطيران الفدرالية المتاحة على الإنترنت.

وردت بوينج في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس: "نحن نتفق مع إدارة الطيران الفيدرالية ونؤيد قرارها بطلب إجراء فحص فوري لطائرات 737-9 المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة".

ويأتي هذا الحادث فيما شهدت شركة الطيران العملاقة في الأعوام الأخيرة أعطالا فنية بعد تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس.

وأدى هذان الحادثان اللذان تسببا في مصرع 346 شخصا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، إلى بقاء الطائرة 737 ماكس على الأرض لمدة 20 شهرا، قبل السماح لها من جديد بالتحليق.

ولم تسمح إدارة الطيران الفدرالية بعودتها إلى الخدمة إلا بعد إجراء تعديلات على نظام التحكم في الطيران.

وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة بوينغ إلى تأخير عمليات التسليم بسبب مشكلات في هيكل الطائرة، وخاصة في قسمها الخلفي.

وفي نهاية ديسمبر، سلمت بوينغ أكثر من 1370 نسخة من طائرات 737 ماكس، وتسلمت طلبات لشراء 4 آلاف منها.