الملك وولي العهد يتلقيان رسالتين من رئيس بيلاروسيا بشأن تعزيز العلاقات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، رسالتين خطيتين، من إلكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وتسلم الرسالتين، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، خلال استقباله بمقر الوزارة، اليوم، سيرجي ألينيك وزير خارجية بيلاروسيا، وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.