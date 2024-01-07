الاتحاد الأوروبي: غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية

أكد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، أنه لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة والقدس، مبينا أن غزة جزء من المسألة الفلسطينية الأوسع، وجزء لا يتجزأ من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، ويجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.

جاء ذلك عقب اجتماعه أمس السبت، مع عبدالله بو حبيب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي قال فيه: الأسرة الدولية بأسرها تتفق على حل الدولتين، بكونه الحل الوحيد القابل للتطبيق.

وأشار إلى وجوب اتحاد المجتمع الدولي من أجل إحداث التغيير، موضحا أنه لا يمكن الاستمرار على نفس نهج العام الماضي، أو العقود الماضية والاستمرار في مشاهدة معاناة النساء والأطفال الأبرياء والمدنيين الآخرين في غزة.

وقال "لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة العنف المتزايد من جانب المستوطنين ضد المدنيين في الضفة، علينا أن نتحرك لإنهاء معاناة المدنيين في غزة.

وأضاف "الوضع الإنساني في غزة يتجاوز الكارثة، وقد هالتني معاناة كثير من المدنيين الأبرياء، فالناس لا يتعرضون للقصف فحسب بل يتضورون جوعا الآن".

وبين أنه وفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني 100 في المائة من سكان غزة انعدام الأمن الغذائي، مؤكدا الحاجة إلى وقف العدوان الإسرائيلي فورا، وزيادة دعم غزة، واحترام القوانين الإنسانية الدولية.