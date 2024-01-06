ولي العهد يستعرض أوجه التعاون مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين السيناتور أنغس كنغ وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور جون كورنين وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السيناتور كريستين غليبراند وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير السيناتور جون أوسوف وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا السيناتور مارك كيلي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

