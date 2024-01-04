25 مليون مستفيد من التأمين الصحي في السعودية بحلول 2030

شهد قطاع التأمين الصحي السعودي توسعا كبيرا في الأونة الأخيرة، وذلك بعد فرض التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص وتابعيهم، حيث نما عدد المستفيدين منه 18 في المائة بنهاية 2022، ليبلغ 11.5 مليون مستفيد.

وبحسب تقرير لمجلس الضمان الصحي اليوم الخميس، فإن القطاع يستهدف الوصول إلى 25 مليون مستفيد بحلول 2030، حيث يتوقع أن يبلغ حجم إسهام التأمين الصحي في الناتج المحلي 61 مليار ريال في 2030، أي نحو 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وكان المجلس قد أطلق المرحلة الأولى من مشروع المنصة الموحدة لتبادل المعلومات الصحية والتأمينية مسار الخدمات التأمينية (نفيس)، للإرتقاء بمستوى خدمات التأمين الصحي وحوكمة إجراءات المطالبات والمدفوعات المالية وتعزيز تبادل معلومات العمليات التأمينية بشكل آمن وإيجاد ملف صحي موحد للمؤمن لهم، وتخفيض تكلفة إجراءات الموافقات ووقتها، وذلك من خلال الربط الإلكتروني لجميع التعاملات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.