أسهم أوروبا تتعافى من أدنى مستوى في 3 أسابيع بدعم الصحة والطاقة

انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مدعومة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والطاقة، مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية بحثا عن أي دلالات للتيسير النقدي من البنوك المركزية الكبرى في وقت أقرب من المتوقع هذا العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة (08:04) بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم قطاع الطاقة المكاسب وارتفعت 1.3 في المائة وتلتها أسهم قطاع الرعاية الصحية التي زادت 0.8 في المائة.

وتحسنت المعنويات أيضا على خلفية بيانات أظهرت توسع نشاط الخدمات في الصين بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، وقفز سهم نكست البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة خمسة في المائة إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح على مدى عام حتى يناير 2024.

ومن ناحية أخرى هوى سهم إيفوتك 16 في المائة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي الذي تولى المنصب منذ فترة طويلة.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر قراءات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبيانات التضخم الاستهلاكي في ألمانيا، بعد يوم من إظهار محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر أن المسؤولين على قناعة بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر سياسة التشديد النقدي على الاقتصاد، وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفعت في ديسمبر بما يتماشى مع التوقعات.

