التضخم في فرنسا يرتفع 4.1 % .. السبب تكاليف الطاقة

ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال ديسمبر على أساس سنوي، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وزيادة تكاليف الطاقة بعد أن قامت الحكومة بخفض الدعم للأسر.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.9 في المائة خلال نوفمبر الماضي.

وهذا يتماشى مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته "بلومبيرج"، لكنه لا يزال أقل بكثير من الذروة البالغة 7.3 في المائة، التي سجلت في فبراير 2023.

وشهد ثاني اقتصاد أوروبي ارتفاعا مماثلا في التضخم الذي شهدته بقية دول المنطقة، رغم أنه من غير المرجح أن يشعر المركزي الأوروبي بالقلق على نحو لا مبرر له.