صندوق الاستثمارات العامة يعلن اكتمال استثماره في "مبكو" لتبلغ نسبة ملكيته 23.08%

أعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق" اكتمال استثماره في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)، لتبلغ نسبة ملكيته 23.08 في المائة، عبر الاكتتاب في أسهم جديدة أصدرتها مبكو لزيادة رأسمالها.

ويهدف الصندوق من خلال استثماره إلى تمكين مبكو من رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية ودعم الاستدامة البيئية، عبر المنتجات القابلة للتدوير، ومن ضمنها المنتجات الورقية، بما يتماشى مع مستهدفات المملكة والصندوق في مجال الاستدامة.

كما يسهم استثمار صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق استراتيجية مبكو التوسعية، خاصة في مجالات التعبئة والتغليف، وصناعات منتجات البناء المتخصصة - مثل ألواح الجبس، ما يعزز سلاسل الإمداد المحلية لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية.

ويمتلك الصندوق محفظة استثمارية متنوعة في مشاريع التطوير العقاري والبناء والتشييد، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين والإسهام في زيادة السعة التشغيلية وتبني أبرز التقنيات، حيث عمل صندوق الاستثمارات العامة على تمكين 13 قطاعا حيويا ذا أولوية في استراتيجيته الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وبما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بتنويع الاقتصاد، ومن ضمنها قطاعات التجزئة والتشييد والبناء والتطوير العقاري.

وأوضح محمد الداؤود مدير قطاع الصناعات والتعدين في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق، أن استثمار الصندوق في شركة مبكو يعكس جاذبية فرص النمو في قطاعات واعدة، مثل إعادة التدوير والتجزئة ومواد البناء وغيرها، كما يمكن الشركة من التوسع في أنشطتها الإنتاجية المستدامة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة العالية وتعزيز نشاطاتها التصديرية.

من جهته، قال المهندس سامي الصفران الرئيس التنفيذي لشركة مبكو: "سيسهم استثمار الصندوق في تمكين مبكو من تنفيذ استراتيجيتها للتوسع، والاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق المحلية والإقليمية، وتوفير مزيد من الفرص في ظل سعي مبكو لترسيخ ريادتها في القطاع، فيما تعمل مبكو من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل بفضل استراتيجيتها التي تحقق التكامل بين نشاطي إنتاج الورق وإدارة المخلفات، كما تعزز الشركة استثمارها في القطاع من خلال مشاريع طموحة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة والتحول إلى الاقتصاد الدائري عبر إعادة التدوير وخفض الهدر وتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة لتلبية احتياجات أنشطتنا".