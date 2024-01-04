"العثيم": المطاحن الرابعة تعين مستشارا ماليا لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب

أعلنت شركة أسواق عبد الله العثيم تعيين شركة المطاحن الرابعة (شركة مستثمر فيها) مستشارا ماليا لعملية طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في السوق الرئيسة حيث تمتلك الشركة 33.33 في المائة بشكل غير مباشر في رأسمال شركة المطاحن الرابعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد دخلت في هذا الاستثمار في منتصف 2021 من خلال تشكيل تحالف مع مستثمرين آخرين وفاز التحالف بالاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة التي طرحت في منافسة عامة من قبل المركز الوطني للتخصيص.