مبابي: لم أتخذ قراري النهائي بشأن المستقبل

أكد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي الذي يصل عقده مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان إلى نهايته في يونيو العام الحالي وبات حرا في التعاقد مع أي فريق منذ الاثنين، أنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

وقال مبابي في المنطقة الإعلامية المختلطة الأربعاء بعد الفوز على تولوز 2-0 في مباراة كأس الأبطال التي تجمع بطل الدوري وبطل الكأس، "لم أتخذ قراري بعد. لكن لدينا اتفاق مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) ما يعني أن جميع الأطراف محمية".

وتابع مبابي الذي سجل الهدف الثاني لفريقه "مستقبلي ليس موضوعا داخليا. علينا أن نفكر في الفريق".

وأضاف "سأعلن ذلك عندما أتخذ قراري النهائي".

وكان الإسباني لويس إنريكي مدرب سان جيرمان أعلن الثلاثاء في مؤتمر صحافي عشية المواجهة المنتظرة أنه سيتولى التعامل مع وضع نجمه "كما فعلت دائما حتى الآن".

وأردف مدرب برشلونة السابق "الأمر لا يعتمد علي، لست الشخص الذي يجب أن يجيب عن هذا السؤال".

وبهدف إغراء مبابي لمغادرة العاصمة الفرنسية، بإمكان ريال مدريد الإسباني الذي يعد الوجهة المفضلة لمهاجم "الديوك"، أو ليفربول الإنجليزي، الاعتماد على إنجازاتهما في دوري أبطال أوروبا، حيث إن سجل الفرنسي يخلو من لقب هذه المسابقة حتى الآن بعدما فشل سان جيرمان في الظفر بها، علما أنه وصل إلى ثمن النهائي هذا الموسم.

وضمن السياق ذاته، تعمدت عديد من وسائل الإعلام الإسبانية ومن بينها صحيفة "أس" و"ماركا" إلى نشر العديد من التقارير بشأن انتقال محتمل لمبابي، على الرغم من أن الأخير خالف مرات عدة أخبار تعاقده مع النادي المدريدي، وبحسب موقع "ذي أثلتيك"، منحه حتى منتصف يناير لاتخاذ قراره النهائي.

