ضغوط البيع تهبط بالأسهم السعودية دون 12 ألف نقطة .. والسيولة قرب 11 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 194 نقطة بنحو 1.6 في المائة لتغلق عند 11928 نقطة، بضغط من معظم القطاعات. وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند مستويات 12160 - 12140 نقطة لذا قد تجد السوق ضغوطا بيعية لجني الأرباح بعد موجة مكاسب جيدة راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين. وتتداول السوق عند منطقة الدعم 11967 - 11906 نقطة، لذا حركة السوق عند المستويات الحالية ستوضح مدى رغبة المتعاملين في جني الأرباح، فالتداول دون منطقة الدعم سيدخل السوق في موجة جني أرباح قد تصل إلى 11700 نقطة على الأقل.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 12091 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 12137 رابحا 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 11928 نقطة التي أغلق عندها في نهاية الجلسة فاقدا 194 نقطة بنحو 1.6 في المائة. وارتفعت السيولة 11 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 10.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 65 في المائة بواقع 237 مليون سهم لتصل إلى 604 ملايين سهم متداول. أما الصفقات ارتفعت 71 ألفا بنحو 12 في المائة لتصل 642 ألف صفقة.

أداء القطاعات

ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 3.8 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بـ3.4 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 3.1 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بواقع 2.6 في المائة، ثم "الخدمات المالية" بمقدار 0.98 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" 0.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 16 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "النقل" 12 في المائة ما يمثل 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 12 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "أنعام القابضة" بنحو 9.38 في المائة ليبلغ 1.05 ريال، يليه "الخليج للتدريب" بـ8.07 في المائة ليصل إلى 27.45 ريال، وحل ثالثا سهم "الباحة" 7.69 في المائة حيث أغلق عند 0.14 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أكوا باور" بواقع 5.43 في المائة ليغلق عند 240.20 ريال، يليه "كاتريون" بـ5.20 في المائة إلى 124 ريالا، وحل ثالثا سهم "نادك" بمقدار 4.55 في المائة ليقفل عند 27.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "سال" بقيمة مليار ريال، يليه "أرامكو السعودية" بنحو 553 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ367 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية