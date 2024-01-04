«نمو» تكسب 10 نقاط وسط تداولات قيمتها 25 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" عشر نقاط بنحو 0.04 في المائة لتغلق عند 24641 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 3 في المائة ما يعادل 806 آلاف إلى 25 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بواقع 94 ألف سهم لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2969 صفقة مرتفعة 88 صفقة بمقدار 3 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نفوذ" بنحو 29 في المائة ليبلغ 29.45 ريال، يليه "جاز" بـ9 في المائة ليصل إلى 7.98 ريال، وحل ثالثا سهم "معيار" 5.7 في المائة حيث أغلق عند 75.70 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الوطنية للبناء والتسويق" بواقع 9.8 في المائة ليغلق عند 266 ريالا، يليه "الصناعات الجيرية" بـ9.3 في المائة إلى 13.60 ريال، وحل ثالثا سهم "نسيج للتقنية" بمقدار 9.2 في المائة مقفلا عند 59 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "برغرايززر" بنحو 2.3 مليون ريال، ثم "أرماح" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "الرعاية المستقبلية" بمبلغ مليوني ريال.