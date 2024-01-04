انخفاض مؤشرات وول ستريت مع سعي المستثمرين لجني الأرباح

انخفضت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت عند الافتتاح أمس، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد أداء قوي خلال 2023 وترقب بيانات اقتصادية. وبحسب "رويترز"، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 85.81 نقطة بنحو 0.23 في المائة إلى 37629.23 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 17.76 نقطة، أو 0.37 في المائة، عند 4725.07 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المجمع 124.47 نقطة، بمقدار 0.84 في المائة، إلى 14641.47 نقطة.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمس، وبدأ الزخم الذي دفع السوق للارتفاع في نهاية العام الماضي يفقد قوته مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 في المائة، بعد أن بدأ العام الجديد بشكل باهت أمس الأول.

وانخفضت المؤشرات الرئيسة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بما يزيد عن 1 في المائة لتقترب من أدنى مستوياتها في شهر واحد.

وانخفض مؤشر الخدمات المالية 2.2 في المائة، مع خسارة "يو بي إس" السويسري 3.1 في المائة.

ومن بين القطاعات الرئيسة الأخرى، انخفضت الموارد الأساسية والبناء والمواد بأكثر من 2 في المائة، لتصل إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع تقريبا.

ومن بين الأسهم الفردية، خسرت شركة ريان إير 4.6 في المائة بعد أن توقف العديد من وكلاء السفر عبر الإنترنت عن بيع رحلاتها في أوائل ديسمبر، وبعد تحديث أرقام حركة المرور.

وانخفض سهم شركة أيه.إس.إم.إل لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر بنحو 2.7 في المائة لليوم الثاني على التوالي، بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئيا ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.

وارتفعت أسهم "ميرسك" 4 في المائة بعد أن رفع "جولدمان ساكس" توصيته لسهم شركة الشحن إلى "محايد" من "بيع" مستندا إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

وارتفع مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات 0.6 في المائة، بقيادة سهم شركة نستله السويسرية العملاقة للأغذية المعبأة الذي صعد 2.8 في المائة.

كما سجل قطاع الرعاية الصحية أيضا مكاسب، إذ قفز سهما شركتي الأدوية السويسريتين "نوفارتس" و"روش" 3.7 و2.8 في المائة على التوالي.

إلى ذلك، تراجعت الأسهم الصينية أمس، مع تزايد وتيرة تخارج صناديق الاستثمار العالمية من السوق، ورغم تحسن أداء شركات ألعاب الفيديو.

وهبط مؤشر سي إس آي 300 بنحو 0.2 في المائة إلى 3378 نقطة، وانخفض مؤشر شنتشن المركب 0.6 في المائة عند 1812 نقطة، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بواقع 0.2 في المائة ليبلغ 2967 نقطة.