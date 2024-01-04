ألمانيا تحصل على 56 % من إمدادات الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة

قالت وكالة الشبكة الاتحادية في ألمانيا، "إن الكهرباء المولدة من مصادر متجددة بما في ذلك الرياح والمياه والكتلة الحيوية شكلت أكثر من نصف إمدادات الكهرباء في البلاد، حيث ارتفعت إلى 56 في المائة في عام 2023".

ووفقا لـ"الألمانية" كان الرقم قد استقر عند 47.4 في المائة قبل عام مضى.

وتم الاستشهاد بزيادة في هطول الأمطار كأحد أسباب الارتفاع، ما أفاد محطات الطاقة الكهرومائية في أعقاب الجفاف في عام 2022.

وجرى توليد طاقة أكثر بنسبة 16.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وولدت مزارع الرياح البرية كهرباء أكثر بنسبة 18 في المائة.

وكانت كمية طاقة الرياح المنتجة في عام 2023 هي الأعلى على الإطلاق عند أكثر من 119 تيراواط/ساعة، ويرجع ذلك أيضا إلى زيادة السعة المركبة.

ومع ذلك، ظلت الكهرباء التي توفرها الطاقة الشمسية مستقرة تقريبا على الرغم من قدرتها العالية بشكل كبير، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص ضوء الشمس، وفقا لوكالة الشبكة.

في المقابل، انخفض التوليد من توربينات الرياح البحرية بسبب أعمال الصيانة في مزارع الرياح وخطوط الكهرباء.