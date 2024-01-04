«أبو نسب» .. من حالة الترقب والخوف إلى عالم التسلية والترفيه

لا زالت الأفلام الكوميدية تأخذ الحيز الأكبر من نسبة المتابعة، رغم ما حققته أفلام الأكشن والخيال العلمي والأبطال الخارقين من نجاحات ملحوظة في عالم السينما، وحققت إيرادات عالية فاقت التوقعات في أحيان كثيرة، لكن مع الضبابية التي يعشيها العالم أخيرا، نظرا إلى انتشار الحروب والأوبئة وما تفرضه التغيرات المناخية، يبحث جمهور الفن السابع عن ملاذ آمن لا يجدونه إلا في الأعمال الكوميدية، التي تنقلهم من حالة الترقب والخوف إلى عالم التسلية والترفيه، دون إقحامهم بمتاعب تذكر، وهذا ما يبرر الإقبال الشديد الذي شهده فيلم "أبو نسب" خلال الأيام الأولى من عرضه، وتحقيقه إيرادات كبيرة على شباك التذاكر.

الحبكة والأبطال

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول شخصية "علي" التي يجسدها الفنان محمد عادل إمام، الذي يعمل طبيب أطفال، ويجمعه القدر بمدربة الحياة "داليا" التي تؤدي دورها الفنانة ياسمين صبري، وتنشأ بينهما علاقة حب تكاد أن تنتهي بالزواج قبل أن تحدث المفاجأة ويظهر "داوود" والد العروس، مجرم له سوابق ويجسد دوره الفنان ماجد الكدواني، ويشاء الله أن يخرج من سجنه في يوم زفاف ابنته، وتتصاعد الأحداث السعيدة لتصبح درامية، وتنقلب حياة العروسين رأسا على عقب، ويجد الدكتور "علي" نفسه متورطا في سلسلة من أحداث الانتقام بين حماه وعصابته وبين عصابة أخرى، ويدخل في صراعات متتالية مع باقي الأبطال، ويواجه مجموعة من العصابات، ما يؤدي إلى إفساد حفل الزفاف وشهر العسل المرتقب. وتتابع أحداث الفيلم ضمن سلسلة مشوقة من المواقف الكوميدية التي تصدر من جميع طاقم الممثلين أبرزهم الفنانة هالة فاخر في دور والدة العريس، إضافة إلى مشاركة كل من النجوم وفاء عامر، محمد لطفي، علاء مرسي، وعدد آخر من الفنانين.

اختيار موفق للكدواني

لا شك أن نجاح أي عمل يعتمد على ذكاء المخرج في اختيار فريق العمل والممثلين، إضافة إلى السيناريو المحبك والإخراج المتميز، وليس مبالغا ذهاب البعض إلى التأكيد على أن اختيار النجم ماجد الكدواني في شخصية الأب المجرم، كان في مكانه الصحيح، وجاءت بمنزلة التوابل الغنية التي منحت العمل قيمة إضافية، لما يشكله ماجد من شخصية محببة لدى الجمهور، فضلا عن اتقانه اللعب أمام الكاميرا والخروج عن الأطر التقليدية للشخصية المطلوبة، وإلباسها الكثير من الكوميديا الهادفة والبناءة التي تعمق الرسالة المراد إيصالها، على الرغم من أنها المرة الأولى التي يجمعه العمل مع محمد عادل إمام في عمل سينمائي، ورغم أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع المخرج رامي إمام بعد فيلم "فضل ونعمة"، إلا أن التعاون كان بمنزلة ورقة رابحة للفيلم. بدوره عبر ماجد الكدواني عن سعادته بالتعاون مع الثنائي إمام وصبري، قائلا إن ياسمين صبري راقية ومتحضرة جدا، وممثلة تبذل مجهودا إلى أقصى درجة، مشيرا إلى أنه استمتع بالعمل معها ومع محمد، الذي وصفه بأنه إنسان عظيم ومخلص في عمله.

بين صبري وإمام

يجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما معا فيلمي "جحيم في الهند" 2016 و"ليلة هنا وسرور" 2018، وحقق الفيلمان نجاحا كبيرا على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر، ويعد البعض أن هذه الثنائية الناجحة كانت سببا في الإقبال الكبير على مشاهدة الفيلم منذ اللحظة الأولى لدخوله صالات العرض السينمائية في مصر والعالم العربي، حيث اهتم المتابعون بشغف لمعرفة تفاصيل العمل منذ بداية طرح البوستر الخاص به الذي يظهر فيه محمد إمام برفقة ياسمين صبري مرتدية فستان زفاف بجواره وخلفهم الممثل ماجد الكدواني يوجه مسدسه نحو رأس العريس.



بين الإشادة والنقد

عرف فيلم "أبو النسب" طريقه إلى دور العرض السينمائية أواخر 2023، ولم يلق أي نقد لاذع أو رفض من قبل النقاد، بل على العكس جاءت الأصداء إيجابية على مستوى أصحاب الشأن وكذلك الجمهور، ولعل السبب في ذلك كونه يقدم جرعة كوميديا ممزوجة بالأكشن وهو ما اعتاد محمد إمام على تقديمه على مدار الفترة الماضية، وهذا ما يحتاجه الجمهور في هذه الفترة العصيبة المليئة بالأحداث المؤلمة، ونجحت المشاهد التي جمعت بين العريس الطبيب والمتحضر ووالد العروس المجرم رد السجون، في رفع مستوى الكوميديا في العمل وتقديم صورة غير نمطية أضافت الخلطة السحرية المطلوبة لأي عمل. هذا فضلا عن نجاح رامي إمام في إدارة الفريق كمخرج، وبراعته في إظهار صورة كل ممثل وكأنها مفصلة على قياس الشخصية التي يجسدها. مع الإشارة إلى أن "أبو النسب" هو أول تعاون يجمع بين رامي إمام كمخرج ومحمد إمام كبطل محوري للفيلم، رغم أنهما اجتمعا في أعمال سابقة.

الفيلم التريند

أحدث هذا الفيلم الذي يتحدث عن قصة جديدة بشكل كوميدي مشوق، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك حصد نسبة مبيعات عالية على شباك التذاكر وذلك بعد انطلاقة عرضه في بلد الإنتاج مصر وفي عديد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية والكويت ولبنان، ونجح أن يحقق التريند حتى قبل عرضه في صالات العرض من خلال المتابعة الكبيرة لبرومو الفيلم والمشاهد الحصرية التي أنفرد أبطال العمل في نشرها على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته احتفل النجم محمد إمام بالنجاح الكبير الذي حققه فيلمه الجديد "أبو نسب"، الذي تصدر تريند منصة إكس في أربع دول عربية، من خلال حسابه الشخصي حيث عرض على موقع "إنستجرام" عديدا من الصور والفيديوهات التي جمعته مع المعجبين لدى افتتاحه الفيلم في عديد من الدول العربية.

إيرادات ضخمة

سواء كتب عنه النقاد وأنصفته أقلام الصحافة أم لا، يبقى المعيار الأساسي لنجاح أي عمل ما يحققه من إيرادات، وقد تمكن فيلم "أبو نسب" بعد أيام من عرضه من تحقيق نجاح كبير في دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي، وتمكن من تصدر إيرادات شباك التذاكر، وجذب الجماهير حيث اقتربت إيرادات الأيام الأولى من عرضه من تحقيق 4.5 مليون جنيه، وتصاعد الرقم حتى تخطى تسعة ملايين و745 ألفا و348 جنيها بعد أيام، والرقم في تصاعد مستمر، كما احتل المركز الأول في قائمة الأفلام الأكثر حضورا خلال فترة الأعياد، متفوقا على جميع الأفلام التي عرضت خلال هذه الفترة وحققت نجاحات كبيرة.