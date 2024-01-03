أسهم "أبل" تخسر أكثر من 100 مليار دولار في يوم واحد

هبط سهم أبل بنسبة 3.6 في المائة في جلسة الثلاثاء مسجلا أكبر خسارة يومية له في أربعة أشهر، لتفقد الشركة 107 مليارات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن خفض بنك باركليز تصنيف شركة التكنولوجيا العملاقة إلى "وزن منخفض" من "وزن متساوي".

كما خفض البنك السعر المستهدف للسهم إلى 160 دولارا من 161 دولارا مشيرا بحسب "سي إن بي سي" إلى ضعف الطلب على أجهزة "آيفون".