الأسهم الآسيوية تواصل عمليات البيع العالمية مع انحسار آمال أسعار الفائدة

تراجعت الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء، تماشيا مع عمليات البيع في معظم أنحاء العالم، حيث قام المتداولون بسحب أموالهم من الطاولة بعد نهاية قوية حتى 2023، مع التركيز الآن على الإصدار هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات الوظائف الأمريكية.

وارتفعت الأسهم في الشهرين الأخيرين من العام الماضي وسط توقعات بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام مع انخفاض التضخم وتراجع سوق العمل واتجاه الاقتصاد نحو هبوط سلس.

ومع ذلك حذر المحللون من أن الارتفاع كان بعيدا جدا ويجب على المستثمرين الاستعداد للتراجع، مع احتمال تعرض عمالقة التكنولوجيا كأبل وأمازون لضربة قوية.

وقال دينيس ديبوسشير من 22V Research "القلق أو الاعتقاد الأكثر شيوعا الذي سمعناه من المستثمرين هو أن ظروف التشبع في الشراء والمشاعر المبهجة ستؤدي إلى انعكاس لبدء 2024 في كل من عائدات السندات والأسهم، من الصعب الجدال مع ظروف التشبع في الشراء وقراءات المعنويات".

وفي وول ستريت، انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.6 في المائة وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضا في المنطقة الحمراء، على الرغم من أن مؤشر داو جونز حقق مكاسب طفيفة.

واستمر المزاج السلبي في آسيا، حيث كانت هونج كونج وسيدني وسيول وتايبيه من بين أكبر الخاسرين، في حين انخفضت مومباي وسنغافورة وويلنجتون وبانكوك ومانيلا وجاكرتا، لكن شنغهاي ارتفعت.

وقال فيشنو فاراثان، من بنك ميزوهو، "إن العام بدأ بتقليص المخاطر، سواء كان هذا تطهيرا دائما من الوفرة المفرطة، أو مجرد جني الأرباح، أما مؤشر بيانات الوظائف في أمريكا فهو غير واضح".

وتأتي الإصدارات الرئيسة الأولى لهذا العام هذا الأسبوع، مع صدور محضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر ديسمبر في وقت لاحق من يوم الأربعاء، مما يوفر للمستثمرين لمحة جديدة عن تفكير المسؤولين فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة.

وكان بيان ما بعد الاجتماع قد أشار إلى ثلاثة تخفيضات هذا العام، على الرغم من أن المشاركين في السوق يتوقعون المزيد، وفي يوم الجمعة، ستصدر أرقام الوظائف غير الزراعية (NFP) التي تراقب عن كثب، والتي توضح كيفية أداء الاقتصاد بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى منذ 22 عاما لقتل التضخم.

وقال رئيس البنك جيروم باول إن تهدئة سوق العمل أمر بالغ الأهمية في المعركة ضد الأسعار، على الرغم من أن البيانات في الأشهر الأخيرة أظهرت انخفاض التضخم حتى مع بقاء الطلب على العمالة مرتفعا، مما يشير إلى أن الاقتصاد صامد بشكل جيد.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إنها متفائلة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادرا على تحقيق هبوط اقتصادي سلس، وقالت أمانبور لشبكة سي إن إن إنترناشيونال إن إجراءات البنك "حققت التأثير المطلوب دون دفع الاقتصاد إلى الركود". "أين وصل الاقتصاد الأمريكي اليوم، فهو بالتأكيد هبوط سلس."

تتابع التطورات في الصين عن كثب بعد التقارير التي تفيد بأن بكين أقالت أحد كبار مسؤولي صناعة الألعاب المتورطين في القيود المخطط لها على القطاع التي تسببت في هزيمة بمليارات الدولارات في عمالقة التكنولوجيا في البلاد، وقالت مسودة القيود التي نشرتها الهيئة التنظيمية الحكومية إنها تهدف إلى الحد من عمليات الشراء داخل اللعبة ومنع سلوك اللعب المهووس.