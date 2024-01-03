مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 36 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ36 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 24 طنا، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

