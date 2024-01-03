لأول مرة .. أمريكا أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال 2023

أصبحت أمريكا أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة، حيث زادت الشحنات التي صدرتها عن صادرات منافستيها الرئيستين قطر وأستراليا.

وبحسب "بلومبيرج"، فقد صدرت أمريكا العام الماضي، 91.2 مليون طن من الغاز المسال وهي صادرات قياسية لها، جاءت زيادة الإنتاج والصادرات في 2023، بفضل إعادة تشغيل مجمع إسالة الغاز الطبيعي في فريبورت بولاية تكساس الذي كان قد توقف عن العمل لعدة أشهر بعد الحريق الذي نشب فيه في يونيو 2022.

في المقابل تراجعت صادرات قطر التي كانت أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم في 2022 بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الماضي وهو التراجع الأول لصادراتها من الغاز المسال منذ 2016، واحتلت قطر المركز الثالث في قائمة مصدري الغاز المسال بعد أستراليا التي جاءت في المركز الثاني.

ومن المقرر دخول مشروعين جديدين للغاز المسال الخدمة في أمريكا خلال 2024، الأول بلاكماينز التابع لفينشر جلوبال إل.إن.جي في لويزيانا، والثاني جولدن باس في تكساس والمملوك لإكسون موبيل كورب وقطر للطاقة، وسيضيف المشروعان 38 مليون طن سنويا من الغاز المسال بحال العمل بطاقتهما التشغيلية كاملة.