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الطاقة- النفط

أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف .. برنت يسجل 76.11 دولار للبرميل

أسعار النفط ترتفع بشكل طفيف .. برنت يسجل 76.11 دولار للبرميل

«الاقتصادية» من الرياض

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، فصعد خام برنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 76.11 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 70.64 دولار.
 

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