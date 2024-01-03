الأسهم السعودية تتداول فوق مستويات سبتمبر 2022 .. والسيولة الأعلى منذ 7 أشهر

ارتفعت الأسهم السعودية 86 نقطة، ما يعادل 0.71 في المائة لتغلق عند 12123 نقطة لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، وسط ارتفاع معظم القطاعات، وتزامن مع ذلك ارتفاع السيولة 3.4 مليار ريال لتصل إلى 9.9 مليار ريال الأعلى منذ سبعة أشهر. واكتسبت السوق زخما إيجابيا قويا، حيث لم تتراجع في شهر إلا أربع جلسات، ويأتي ذلك بعدما تجاوزت أعلى مستوياتها للعام الماضي، ما زاد من شهية المخاطرة ودفع بالمزيد من المتعاملين للشراء، ما انعكس على نشاط السيولة.

من ناحية فنية، ستواجه السوق مقاومة عند مستويات 12160 - 12140 نقطة، لذا قد تجد السوق ضغوطا بيعية لجني الأرباح بعد موجة مكاسب جيدة راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ متعاملين، بينما الدعم عند 11967 - 11906 نقطة.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 12049 نقطة، وحقق أعلى نقطة عند 12123 كاسبا 0.71 في المائة، بينما الأدنى عند 12011 نقطة فاقدا 0.2 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 12123 نقطة رابحا 86 نقطة بنحو 0.71 في المائة.

وارتفعت السيولة 53 في المائة بنحو 3.4 مليار لتصل إلى 9.9 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 47 في المائة بواقع 117 مليون سهم لتصل إلى 366 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 173 ألفا بنحو 44 في المائة لتصل 571 ألف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.91 في المائة، يليه "المرافق العامة" بـ 0.48 في المائة، وحل ثالثا "التطبيقات وخدمات التقنية" 0.35 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بواقع 4.5 في المائة، ثم "التأمين" بمقدار 2.79 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ 2.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 15 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال، يليه "الطاقة" 12 في المائة، ما يمثل 1.2 مليار ريال، وحل ثالثا "البنوك" 11 في المائة بنحو 1.1 مليار ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "تشب" بنحو 10 في المائة ليبلغ 30.25 ريال، يليه "سال" بـ9.93 في المائة ليصل إلى 212.60 ريال، وحل ثالثا سهم "ساكو" 9.89 في المائة، حيث أغلق عند 43.35 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "أميانتيت" بواقع 6.04 في المائة ليغلق عند 62.20 ريال، يليه "نسيج" بـ5.40 في المائة إلى 56.10 ريال، وحل ثالثا سهم "سابتكو" بمقدار 3.16 في المائة ليقفل عند 19.62 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 781 مليون ريال، يليه "سال" بنحو 682 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بـ340 مليون ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية