«نمو» تكسب 142 نقطة بتداولات قيمتها 26 مليون ريال

أضافت السوق الموازية "نمو" 142 نقطة بنحو 0.58 في المائة لتغلق عند 24630 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 35 في المائة، ما يعادل 14 مليونا إلى 26 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 46 في المائة بواقع 1.3 مليون لتبلغ 1.5 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2881 صفقة متراجعة 439 صفقة بمقدار 13 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "كير" بنحو 8.5 في المائة ليبلغ خمسة ريالات، يليه "نسيج للتقنية" بـ5 في المائة ليصل إلى 65 ريالا، وحل ثالثا سهم "جاهز" 4.6 في المائة، حيث أغلق عند 27.10 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "حديد وطني" بواقع 7 في المائة، ليغلق عند 2.5 ريال، يليه "مياه الجوف" بـ6.4 في المائة إلى 27.75 ريال، وحل ثالثا سهم "أقاسيم" بمقدار 6.3 في المائة، مقفلا عند 64.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "ألف ميم ياء" بنحو 5.3 مليون ريال، ثم "برغرايززر" بقيمة 2.3 مليون ريال، وحل ثالثا "حديد الرياض" بمبلغ 1.8 مليون ريال.