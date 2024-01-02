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أسواق الأسهم- العالمية

أبل تقود وول ستريت إلى المنطقة الحمراء في مستهل تداولات 2024

أبل تقود وول ستريت إلى المنطقة الحمراء في مستهل تداولات 2024

"الاقتصادية" من الرياض

تراجعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت في أول أيام التداول في العام الجديد، إذ تراجع سهم أبل بعد خفض أحد البنوك الاستثمارية تصنيفها وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تراجع توقعات المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة هذا العام.
وبحسب "رويترز" نزل المؤشر داو جونز الصناعي 123.32 نقطة، أو 0.33 في المائة، إلى 37566.22 نقطة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.63 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 4745.20 نقطة.
كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 137.65 نقطة أو 0.92 في المائة إلى 14873.70 نقطة.
 

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