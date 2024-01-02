دلالة على الركود .. إقراض ضعيف لبنوك اليورو خلال نوفمبر

ظل إقراض البنوك في منطقة اليورو ضعيفا في نوفمبر 2023، مما يزيد من الأدلة الوافرة بالفعل على أن اقتصاد الكتلة كان في أحسن الأحوال راكدا في الأشهر الختامية من العام الماضي.

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن الإقراض المصرفي للشركات لم يتغير مقارنة بالعام السابق بعد انخفاض بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر، بينما تباطأ نمو الإقراض للأسر إلى 0.5 من 0.6 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انكمش مقياس M3 للمعروض النقدي، الذي كان ينظر إليه في الماضي بوصفه مؤشرا جيدا للتوسع الاقتصادي المستقبلي، بنسبة 0.9 في المائة خلال نوفمبر بعد انخفاض بنسبة 1 في المائة خلال أكتوبر، وهو ليس بعيدا عن التوقعات بقراءة ناقص 1 في المائة.