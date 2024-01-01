مصر تستقبل العام الجديد برفع أسعار تذاكر المترو 20 %

قال مسؤولون في محطات قطارات أنفاق (مترو) القاهرة إن وزارة النقل المصرية رفعت اليوم أسعار تذاكر القطارات لما يصل إلى 20 في المائة.

وبحسب "رويترز" أصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز تسع محطات ستة جنيهات (0.19 دولار) ارتفاعا من خمسة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تتجاوز 16 محطة ثمانية جنيهات صعودا من سبعة جنيهات، وأصبح سعر تذكرة رحلة لا تزيد على 23 محطة 12 جنيها صعودا من عشرة جنيهات.

وقال مسؤولو المترو إن تذكرة جديدة أضيفت لما يزيد على 23 محطة وسعرها 15 جنيها.

وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية 34.6 في المائة في العام حتى نوفمبر. ولطالما عانى نظام مترو القاهرة المدعوم من الدولة بشدة والذي يستخدمه أساسا ذوو الدخل المنخفض من خسائر. ووسعت الحكومة تدريجيا شبكة قطارات الأنفاق في العاصمة حتى أصبحت تضم الآن ثلاثة خطوط عاملة.

