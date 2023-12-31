البورصة المصرية تسجل أكبر مكاسب سنوية منذ 2016

سجل المؤشر المصري للأسهم أكبر مكسب سنوي له منذ عام 2016، بدعم من تحوط المستثمرين في مواجهة التضخم المرتفع وضعف العملة المحلية.

وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر المصري القيادي بنسبة 0.8 في المائة، لتمتد مكاسبه لعام 2023 إلى 70.5 في المائة.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مقرض في مصر، بنسبة 75 في المائة على مدار العام في حين أنهت الشركة الشرقية للدخان العام على ارتفاع بنسبة 98.5 في المائة عما كانت عليه في بداية عام 2023.

وكان التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الارتفاع منذ عامين، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر.

وفي الأشهر القليلة الماضية انخفضت العملة المحلية الضعيفة بالفعل إلى نحو 50 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.85 جنيها.