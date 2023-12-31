الهند تحقق مع شركات طيران بتهمة التهرب الضريبي .. بينها خليجية

تحقق الحكومة الهندية، مع عشر شركات طيران أجنبية على الأقل، بسبب ما يزعم عن تهرب ضريبي.

ومن بين الشركات "الخطوط البريطانية"، و"الاتحاد الإماراتية"، و"الخطوط التايلاندية"، و"الخطوط القطرية"، و"لوفتهانزا الألمانية"، و"طيران الإمارات"، و"الخطوط العمانية"، و"الخطوط السنغافورية"، بحسب "بلومبيرج" اليوم الأحد.

وقد استجوبت المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات، مسؤولين تنفيذيين من بعض شركات الطيران، على مدار الشهر الماضي، بينما لم يتم استجواب آخرين بعد، وتعد هذه المرة الأولى، التي تطلب فيها الهند من شركات طيران أجنبية، تفاصيلا حول نفقات محلية ودفع ضرائب، مقابل خدمات مقدمة في البلاد.