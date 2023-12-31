"يو بي إس" : الفيدرالي سيخفض الفائدة الأمريكية دون 3 % بحلول نهاية 2024

توقع كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى "يو بي إس"، أن يخفض الفيدرالي الاحتياطي، معدل الفائدة دون مستويات 3 في المائة بحلول نهاية 2024، إذ يرى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي سيؤدي إلى ركود معتدل العام المقبل.

وفي مقابلة مع "سي إن بي سي"، قال جونثان بينغل إنه وفقا لتلك التقديرات، سيخفض الفيدرالي الفائدة 225 نقطة أساس، وهي توقعات أعلى من متوسط تقديرات محللي وول ستريت، الذين يرون أن المركزي سيخفض الفائدة بمقدار يتراوح ما بين 150 و175 نقطة العام المقبل.

أما توقعات الفيدرالي نفسه بشأن الفائدة، فأشارت إلى أنه سيخفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، بما يخفض معدل الفائدة الفيدرالية إلى 4.5 و4.75 في المائة مقابل مستويات 5.25 و5.5 في المائة خلال الوقت الحالي، وأبقى الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.

ويتوقع محلل "يو بي إس"، أن يستهل الفيدرالي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس وأن تكون في مارس المقبل، يعقبها بعمليتي خفض بالمستوى نفسه في مايو ويونيو، وتابع: نرى أن الاقتصاد سيتباطأ وأن الفيدرالي سيرفع وتيرة خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024، حتى يصل بها دون 3 في المائة خلال ديسمبر.

ويرى أنه بحلول منتصف 2024، سيتباطأ الاقتصاد الأمريكي، وأنه في ظل تلك الأوضاع سيتباطأ معدل التضخم قرب مستهدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة، بما يتيح لصناع السياسة النقدية تيسير السياسة النقدية بشكل أسرع لمنع حدوث سيناريوهات اقتصادية أسوأ.

وساعد المستهلكون على مدار 2023 في قيادة المرونة الاقتصادية بدعم من معدلات الادخار المرتفعة وتأثير الثروة، لكن جونثان بينغل أشار إلى أنه في حين أن الدعم المالي عزز الميزانيات العمومية، فإن تلك القوى ستوفر دعما أقل عمقا في 2024.