اتفاقيتا ائتمان بـ 50 مليون دولار لزيادة صادرات السعودية إلى أسواق تركيا

أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقيتي خط ائتمان مع كل من بنك تركيا فينانس كاتيليم بنكاسي بـ26 مليون دولار، وبنك البركة التركي بـ25 مليون دولار، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وزيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية نحو الأسواق التركية، وتعزيز حركة التبادل التجاري والاقتصادي بين الرياض وأنقرة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين بنك التصدير والاستيراد السعودي والمؤسسات المالية التركية، وخلق فرص تجارية جديدة للمصدرين السعوديين، وتحفيز المستوردين من تركيا لاستيراد منتجات وخدمات سعودية، بتقديم تسهيلات ائتمانية لهم.