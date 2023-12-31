الأسواق تترقب طرح نظارة "فيجن برو" من آبل خلال أسابيع

بعد أكثر من نصف عام على إعلان شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل رسميا عن نظارة تكنولوجيا "الحوسبة المكانية" فيجن برو، وبعد أعوام من الشائعات حول النظارة، تترقب الأسواق طرح المنتج الجديد كليا خلال الشهرين الأولين من العام المقبل حيث كشفت عنه الشركة في يونيو الماضي وقالت إنها ستطرحه في أوائل العام الجديد.

ويقول مينج شي كوو المتخصص في أخبار آبل ومنتجاتها إنه يعتقد أن النظارة فيجن برو ستكون في الأسواق أواخر يناير أو فبراير المقبلين. ويضيف أن أبل ستتسلم أول دفعة من النظارة من الشركات المصنعة خلال نحو شهر وستتكون الدفعة من نحو 500 ألف نظارة.

وبحسب آبل فإن سعر الوحدة الواحدة سيكون 3499 دولارا.

في الوقت نفسه ما زال الرقم الدقيق لحجم الإنتاج الأولي الذي تستهدفه آبل غير معروف. وبعد شهر من الكشف عن النظارة قبل نحو ستة أشهر أشارت التقارير إلى أن الشركة خفضت الرقم المستهدف إلى أقل من 400 ألف نظارة.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه حتى الرقم الجديد البالغ 500 ألف نظارة يظل قليلا بالنسبة لحجم آبل ونفوذها في سوق الإلكترونيات، حيث أن التقديرات تقول إن الشركة باعت خلال العام الحالي أكثر من 200 مليون هاتف آيفون.

في الوقت نفسه يرى محللون أن فيجن برو ستكون أكبر مقامرة في عهد تيم كوك الرئيس التنفيذي لآبل منذ 12 عاما. فهذه النظارة ليست فقط جديدة تماما في تكنولوجيتها ولكنها أيضا تبدو باهظة الثمن، حتى بالنسبة للعملاء الذين اعتادوا شراء منتجات آبل الأغلى من المنتجات المماثلة لدى الشركات الأخرى.