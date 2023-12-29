وول ستريت تتراجع بآخر جلسة في 2023 وسط توقعات خفض الفائدة

تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بشكل طفيف في اليوم الأخير من عام 2023 الذي شهد صعود مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مقتربا من مستوى قياسي بفضل التوقعات المتزايدة بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أوائل العام المقبل.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الافتتاح 8.47 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 37701.63 نقطة. وفتح ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.47 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 4782.88 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 4.06 نقطة أو 0.03 بالمئة إلى 15099.20 نقطة عند بدء التداولات.