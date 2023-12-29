الرياض تستضيف السوبر الإيطالي للمرة الرابعة

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم الخميس، عن استضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإيطالي للمرة الرابعة، خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2024م، بمشاركة أربعة أندية؛ وهي: إنتر ميلان، ونابولي، ولاتسيو، إضافة إلى فيورنتينا.

ويحتضن ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض، مواجهات البطولة التي ستقام بنظام خروج المغلوب؛ حيث يلتقي في المواجهة الأولى فريقا نابولي وفيورنتينا، مساء يوم الخميس 18 يناير 2024م، على أن يواجه فريق إنتر ميلان "حامل لقب النسخة الماضية"، نظيره لاتسيو يوم الجمعة الموافق 19 يناير، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام مساء يوم الاثنين 22 يناير المقبل.

وتعد هذه النسخة هي الرابعة التي تستضيفها المملكة، بعد أول نسخة في جدة، وتوّج بلقبها فريق يوفنتوس، بعد فوزه على نظيره إيه سي ميلان، فيما احتضنت الرياض النسخة الثانية وتوّج بلقبها فريق لاتسيو، بعد فوزه على منافسه يوفنتوس، وكذلك استضافت العاصمة النسخة الثالثة وتوّج بلقبها فريق إنتر ميلان، بعد تغلبه على فريق إيه سي ميلان.

يذكر أن هذه البطولة تعد ضمن حزمة من البطولات والفعاليات الرياضية الدولية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتنظمها وزارة الرياضة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وكإحدى مبادرات برنامج جودة الحياة.