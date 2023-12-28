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أسواق الأسهم- العالمية

افتتاحية خضراء لمؤشرات وول ستريت في يوم التداول قبل الأخير من 2023

افتتاحية خضراء لمؤشرات وول ستريت في يوم التداول قبل الأخير من 2023

"الاقتصادية" من الرياض

فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسة على ارتفاع في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023، في حين يحوم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حول أعلى مستوى له على الإطلاق وسط آمال بخفض مبكر لأسعار الفائدة العام المقبل.
وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي خمس نقاط أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 37661.52 نقطة. كما صعد ستاندرد اند بورز 500 بنحو 4.86 نقطة، أو 0.10 في المائة إلى 4786.44 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.92 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 15142.10 نقطة. 

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