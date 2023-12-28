افتتاحية خضراء لمؤشرات وول ستريت في يوم التداول قبل الأخير من 2023

فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسة على ارتفاع في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023، في حين يحوم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حول أعلى مستوى له على الإطلاق وسط آمال بخفض مبكر لأسعار الفائدة العام المقبل.

وبحسب "رويترز" ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي خمس نقاط أو 0.01 في المائة عند الفتح إلى 37661.52 نقطة. كما صعد ستاندرد اند بورز 500 بنحو 4.86 نقطة، أو 0.10 في المائة إلى 4786.44 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.92 نقطة أو 0.28 في المائة إلى 15142.10 نقطة.