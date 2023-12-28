الأسهم السعودية تواصل المكاسب وتسجل أعلى إغلاق في 14 شهرا

واصلت الأسهم السعودية المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، مع استمرار الدعم من أسهم المرافق العامة و البنوك، ليسجل المؤشر العام أعلى إغلاق في 14 شهرا.

صعد سهم مصرف الراجحي الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام بنحو 0.6 في المائة عند الإغلاق، فيما صعد سهم أكواباور 2 في المائة، ليغلق صوب أعلى مستوى منذ الإدراج.

إلى ذلك، أغلق المؤشر العام "تاسي" بنهاية التعاملات مرتفعا 43 نقطة، عند مستوى 11932 نقطة، مع سيولة بلغت 7.2 مليار ريال.

وأتت السيولة عبر تداول 244.1 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 464.8 ألف صفقة، وتركزت السيولة على سهم شركة سال بواقع 509 ملايين ريال، وكذلك أرامكو السعودية التي يسجلت تداولات بلغت 420.7 مليون ريال.

إلى ذلك، صعدت أسهم 123 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم كل من مهارة، أليانز، نادك، شاكر، وكذلك الخريف بمكاسب تراوحت مابين 4.8 و 4.2 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 91 شركة تصدرها سهم الباحة المتراجع 7 في المائة، أيضا تأثر السوق بتراجع أسهم بنك الرياض بعد هبوطه 1.7 في المائة.