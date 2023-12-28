المركزي الأوروبي : خفض معدل الفائدة في 2024 ليس مضمونا

قال عضو في مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إنه من السابق لآوانه للغاية التحدث بشأن خفض تكاليف الاقتراض، واتخاذ مثل هذه الخطوة في 2024 ليس مؤكدا على الإطلاق.

وأضاف روبرت هولتسمان بحسب "بلومبيرج": رغم تجاوز المركزي الأوروبي سلسلة غير مسبوقة من عشر زيادات متتالية في معدل الفائدة، لا يوجد ضمان أيضا لخفض معدل الفائدة في 2024، مضيفا "تطبيع السياسة النقدية يظهر بالفعل أثره في تباطؤ التضخم، لكن سيكون من المبكر أيضا التفكير بشأن خفض المعدلات".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ثبت البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة للمرة الثانية، رغم أن كريستين لاجارد رئيسة البنك، أشارت إلى أن مراهنات السوق على خفض في مارس، قد تكون سابقة لآوانها، ويرجع هذا في جزء منه لتوقعات بارتفاع نمو أسعار المستهلك مجددا في الشهور المقبلة جراء تأثيرات القاعدة.

وقال روبرت هولتسمان، وهو أيضا محافظ البنك المركزي النمساوي، إن التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 في المائة التي حددها البنك المركزي الأوروبي، خلال العامين المقبلين، رغم أن الطريق سيكون صعبا.