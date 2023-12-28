على فراشه وبعد عمر مديد .. وفاة مخترع مسدس "جلوك" الشهير

توفي جاستون جلوك صانع المسدسات النمساوي عن عمر يناهز 94 عاما، على ما أعلنت شركته الأربعاء، بعد مسيرة أحدث خلالها ثورة في عالم الأسلحة من خلال قطعه البلاستيكية الصغيرة.

وكتبت شركة Glock GmbH على موقعها الإلكتروني عبارة "تخليدا لذكرى جاستون جلوك 19/07/1929 - 27/12/2023 الكمال مستمر"، وأرفقتها بصورة لرجل الأعمال الراحل على خلفية سوداء.

ودرس مبتكر مسدسات "جلوك" الهندسة الميكانيكية في فيينا، قبل أن يصنع نماذجا أولية للمسدس.

وفي 1982، فاز بمناقصة نظمها الجيش النمساوي لتصميم سلاح ناري مصنوع إلى حد كبير من مواد غير معدنية.

وتتسم مسدسات "جلوك" بأنها أرخص سعرا وأخف وزنا، وبسهولة تفكيكها، وهي تطلق عددا من الرصاصات أكثر من المسدسات الأخرى. وبدأت شركة Glock GmbH التي تتخذ دويتش-فاجرام (شمال شرق) مقرا لها إلى السوق العالمية.

وقال فريتز أوفنر الذي تولى 2018 إخراج وثائقي نادر جدا بعنوان "ويبون أوف تشويس" عن الملياردير المقل في الكلام "يمكننا تشبيه غاستون جلوك بستيف جوبز عندما أصدر أول منتج لشركة أبل من مرآب منزله".

وفي الولايات المتحدة، أصبح نحو 80 في المائة من عناصر الشرطة مجهزين بها الآن.

وساهم نجوم هوليوود وثقافة البوب في هذا النجاح التجاري.

وامتدح بروس ويليس مزايا هذه الأسلحة في فيلم "داي هارد 2"، وتومي لي جونز في فيلم "يو إس مارشلز"، فيما تحضر في أفلام جيمس بوند.