كارلوس ألكاراز يتوج بكأس موسم الرياض للتنس

توج الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، لاعب التنس الأسباني كارلوس ألكاراز بكأس موسم الرياض للتنس بعد فوزه ضد نظيره نوفاك جوكوفيتش بنتيجة 6:4، 4:6، 4:6، كما توج أفضل لاعبين في فئة الفردي لمباراة كأس موسم الرياض لتنس الرجال في منطقة Kingdom Arena.

واستمتع الجمهور بليلة مليئة بالإثارة والحماس، على ملعب المملكة ارينا، التي شهدها الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان وعدداً من المسؤولين، حيث تميزت اللعبة بسرعة إيقاعها واستبقها موسم مباريات التنس، حيث أحرز اللاعب كارلوس ألكاراز نجاحًا رائعًا، وصرح أنه ترعرع وهو يشاهد نظيره نوفاك جوكوفيتش، واليوم مشاعره لا توصف وهو يقف ندا له في المنافسة والأهم التعلم منه عن قرب، متمنيا أن تجمعه بجوكوفيتش لقاءات أكثر في المستقبل.



واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (جيا)، أخر أيام كأس موسم الرياض للتنس بإعلانه عن إقامة بطولة أخرى للتنس سيحدد موعدها لاحقًا.

وكان اللاعب الأسباني ذو 20 عاما كارلوس ألكاراز قد حقق مراكز متقدمة في بطولات التنس، حيث سرعان ما حصد خلال مسيرته لقب أفضل لاعب ولقب الأول في نهاية الموسم حسب تصنيف بيبرستون للاعبي التنس المحترفين في التاريخ كأصغر لاعب يحصل على اللقب منذ 1973.

وتميز المحترف بامتلاكه سجلًا رياضيًا حافلًا، تصاعد بشكل قياسي من المركز 32 في 2021 إلى المركز الأول بحلول سبتمبر 2022، واستمر في التصدر حتى نهاية الموسم، وأضاف مؤخرا فوزه بلقب ويمبلدون 2023 في مواجهة خماسية مثيرة مع نوفاك جوكوفيتش، حيث بقي كارلوس ألكاراز في المركز الأول ودخل بطولة الولايات المتحدة بمجموع 36 أسبوعًا في مسيرته الشابة، وأصبح اللاعب الثالث من اللاعبين الإسبان الذين يفوزون في ويمبلدون بعد نادال (2008، 2010) ومانويل سانتانا (1966). وهو اللاعب الأصغر الذي تغلب على نادال وجوكوفيتش في نفس البطولة.



وأعرب نوفاك جيوكوفيتش عن سعادته بالمشاركة في البطولة، التي وصفها بالحدث التاريخي في عالم التنس فقد جمعت في العاصمة الرياض اللاعبين الأول والثاني على مستوى العالم، مقدرا للمستشار تركي آل الشيخ الجهود والتجهيزات لهذه الفعالية.

ويعد جيوكوفيتش من أبرز اللاعبين في تاريخ اللعبة، حيث استطاع تحقيق رقم قياسي بتصدره التصنيف لمدة 404 أسابيع في 13 عامًا مختلفًا، كما حقق المركز الأول في نهاية العام سبع مرات، وهو إنجاز قياسي آخر. ديوكوفيتش يتمتع بسجل حافل من الانتصارات، حيث فاز برقم قياسي يبلغ 24 لقبًا فرديًا للرجال في البطولات الأربع الكبرى، ومن بين هذه الألقاب، عشرة ألقاب منها في بطولة أستراليا المفتوحة.



واستقبل موسم الرياض في نسخته الرابعة العديد من الأحداث الرياضية الترفيهية، حيث أنطلق الموسم بنزال "أشرس رجل على وجه الأرض" والذي حضره الملايين من حول العالم، وتبعه نزالات "اليوم الحاسم" التي جمعت أبرز الملاكمين من مختلف دول العالم. إلى جانب كأس موسم الرياض للتنس للسيدات والتي توجت فيها اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا ليلة البارحة. ويتطلع موسم الرياض لاستضافة كأس موسم الرياض لكرة القدم مطلع فبراير القادم الذي سيجمع أبرز نجوم كرة القدم في أرض العاصمة الرياض.