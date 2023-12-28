ارتفاع المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى 35.9%.. تجاوز كبير لمستهدفات الرؤية

سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثالث من 2023 نحو 16.3 في المائة، مقابل 15.7 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الثاني من عام 2023).

ووفقا لرصد وحدة التقارير استند إلى بيانات رسمية، ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات في القوى العاملة السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2023 إلى 35.9 في المائة مقابل 35.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

بذلك تتجاوز المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد بوصفه خطا أساسيا ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.

ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث قرب أعلى مستوياته تاريخيا البالغة 37 في المائة خلال الربع الثالث 2022.