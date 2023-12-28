رغم استقرارها لدى الذكور عند 4.6%.. ارتفاع بطالة السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث

ارتفع معدل البطالة للسعوديين "الذكور والإناث" بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 8.6 في المائة، مقابل 8.3 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات رسمية، ارتفع معدل البطالة للسعوديات إلى 16.3 في المائة مقابل 15.7 في المائة، بينما استقر معدل بطالة السعوديين الذكور عند 4.6 في المائة.

وارتفع معدل البطالة في السعودية "للسعوديين وغير سعوديين معا" إلى 5.1 في المائة مقابل 4.9 في المائة، وبلغ 1.5 في المائة لغير السعوديين مقابل 1.5 في المائة.

ورغم ارتفاعه، يقترب معدل البطالة للسعوديين في الربع الثالث من أدنى مستوياته تاريخيا، مستفيدا من النمو الاقتصادي الذي وفر مزيدا من الوظائف للمواطنين.

وكان معدل البطالة خلال الربع الرابع 2022 هو الأدنى تاريخيا عند ثمانية في المائة، ليعكس أن برامج رؤية 2030 تؤتي ثمارها، وتقترب من تحقيق مستهدفها قبل الأوان، تستهدف الرؤية خفض معدل البطالة إلى سبعة في المائة بحلول 2030.

أساليب البحث عن عمل

استخدم المتعطلون السعوديون مجموعة من أساليب البحث عن عمل، كان أبرزها سؤال الأصدقاء والأقارب بنسبة 84.8 في المائة، وأسلوب التقدم لأصحاب العمل مباشرة 73.4 في المائة، ثم استخدام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" بنسبة 61.5 في المائة.

رغبات المتعطلين

وذكر 94.7 في المائة من السعوديين المتعطلين أنهم سيقبلون العمل في القطاع الخاص، وذكر 89.5 في المائة من السعوديين الذكور و75.8 في المائة من السعوديات أنهم سيقبلون العمل لمدة ثماني ساعات أو أكثر يوميا.

تجد الإشارة إلى أن بيانات القوى العاملة لا تشمل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية والعاملين غير المسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "وكالة الخدمة المدنية".

وحدة التقارير الاقتصادية