عمومية "تبوك الزراعية" ترفض الموافقة على بيع حصصها في "مصادر الأعلاف الزراعية" بـ 8 مليون ريال

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزاعية خلال اجتماع الجمعية العامة العادية عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة ببيع كامل الحصص المملوكة لشركة تبوك للتنمية الزراعية بشركة مصادر الأعلاف الزراعية المحدودة التي تقدر نسبتها بـ60 في المائة من إجمالي حصص الشركة إلى الشريك أحمد حسين العمري مقابل ثمانية ملايين ريال بما في ذلك المصنع التابع لمؤسسة أحمد حسين العمري الذي تمتلك فيه الشركة أيضا ما نسبته 60 في المائة وذلك لعدم التمكن من نقل ملكية مصنع مؤسسة أحمد حسين العمري إلى شركة مصادر الأعلاف الزراعية، وما يترتب عن البيع من آثار ونتائج إيجابية للشركة ومن أهمها إيقاف خسائر الشركة من استثمارها بشركة مصادر الأعلاف وبمتوسط خسائر سنوية قدرها أربعة ملايين ريال، وتحقيق أرباح من التخارج تصل إلى ثمانية ملايين ريال ستحمل مباشرة على قائمة الدخل وسينتج عنها انخفاض الخسائر المبقاة للشركة بما يعادل 2 في المائة من رأس المال. وتحقيق تدفق نقدي (سيولة) للشركة بمبلغ ثمانية ملايين ريال. وكذلك إزالة لفت الاإنتباه الوارد بتقرير مراجع الحسابات الخارجي.