«نمو» تفقد 29 نقطة بتداولات قيمتها 25 مليون ريال

فقدت السوق الموازية "نمو" 29 نقطة بنحو 0.12 في المائة لتغلق عند 23992 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 18 في المائة، ما يعادل 5.6 مليون إلى 25 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بواقع 324 ألفا لتبلغ 1.6 مليون سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2824 صفقة متراجعة 540 صفقة بمقدار 16 في المائة. وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "نولجنت" بنحو 7.5 في المائة ليبلغ 36 ريالا، يليه "الواحة ريت" بـ6.6 في المائة ليصل إلى 12.50 ريال، وحل ثالثا سهم "أرماح" 5.8 في المائة، حيث أغلق عند 50.80 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "إدارات" بواقع 5.3 في المائة، ليغلق عند 353.20 ريال، يليه "فيو" بـ4 في المائة إلى 72 ريالا، وحل ثالثا سهم "نفوذ" بمقدار 3.8 في المائة، مقفلا عند 22 ريالا. وكان الأعلى تداولا "رؤوم" بنحو 2.8 مليون ريال، ثم "نفوذ" بقيمة 2.1 مليون ريال، وحل ثالثا "جروب فايف" بمبلغ 1.7 مليون ريال.