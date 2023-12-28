رقم قياسي لصادرات الأسلحة الألمانية .. 11.7 مليار يورو في 2023

حققت فاتورة الأسلحة التي سمحت الحكومة الألمانية بتصديرها خلال العام الحالي رقما قياسيا غير مسبوق، لتتجاوز 11.7 مليار يورو.

جاء ذلك في رد من وزارة الاقتصاد على استجواب من نائبة في البرلمان.

وبحسب “الألمانية”، أفادت الوزارة في ردها بأن قيمة صادرات الأسلحة الألمانية حطمت الرقم القياسي السابق الذي حققته صادرات الأسلحة الألمانية البالغ 9.35 مليار يورو عام 2021، حيث تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة هذا العام الرقم القياسي السابق بنسبة 25 في المائة، وذلك بحلول منتصف ديسمبر الجاري.

ووصلت نسبة الارتفاع في قيمة صادرات الأسلحة هذا العام إلى 40 في المائة، مقارنة بصادرات العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن أكثر من ثلث فاتورة الصادرات (4.15 مليار يورو) ذهبت إلى أوكرانيا للتصدي في حربها مع روسيا.

وتتعلق هذه الأرقام بالفترة الزمنية بين مطلع يناير و12 ديسمبر الجاري أصدرت فيها الحكومة الألمانية أذون تصدير أسلحة حربية بقيمة 6.15 مليار يورو و معدات تسلح أخرى بقيمة 5.67 مليار يورو.

وذهب نحو 90 في المائة من هذه الصادرات إلى دول في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو” وأوكرانيا، إضافة إلى دول يتم التعامل معها، فيما يتعلق بضوابط تصدير الأسلحة بالطريقة نفسها أو طريقة مشابهة لما تتعامل به برلين مع دول الناتو، ومن ذلك على سبيل المثال اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية.

وسمحت الحكومة الألمانية بتصدير أسلحة ومعدات تسلح أخرى من الإنتاج المحلي بقيمة 1.18 مليار يورو لدول تندرج تحت تصنيف ثالث غير التصنيفين السابقين.

بدورها، انتقدت النائبة مقدمة الاستجواب المستوى القياسي الذي وصلت إليه قيمة الصادرات من الأسلحة، ورأت أن الحكومة عليها أن تبدأ في ضخ الاستثمارات اللازمة في البنية التحتية والتعليم في ألمانيا بدلا من صادرات الأسلحة “التي يضطر الشعب هنا إلى دفع ثمنها غاليا”.